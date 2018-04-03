В Кисловодск прибыла первая «Ласточка» из Краснодара 

Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. Первая «Ласточка» из Краснодара отправилась в Кисловодск 1 апреля, с этого дня рейс будет осуществляться ежедневно. Время отправления — 15:47 (по Мск), время прибытия — 22:14 (по Мск).
*Между Краснодаром и Кисловодском будет курсировать «Ласточка»
В состав электропоезда входят 5 вагонов, стоимость билетов на откидные места начинается от 665 рублей, на обычные кресла — от 1108 рублей. «Ласточка» совершает 11 остановок, в том числе на станциях Усть-Лабинск, Тбилисская, Кропоткин, Гулькевичи, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки.
Аналогичный рейс из Кисловодска в Краснодар отправляется в 06:07 утра, в краевую столицу электропоезд прибывает в 12:30.
Как ранее сообщали в пресс-службе СКЖД, этот рейс был запущен в связи с высоким спросом на данное направление.