В Кисловодск прибыла первая «Ласточка» из Краснодара

Краснодар . 3 апр. — Новая Кубань. Первая «Ласточка» из Краснодара отправилась в Кисловодск 1 апреля, с этого дня рейс будет осуществляться ежедневно. Время отправления — 15:47 (по Мск), время прибытия — 22:14 (по Мск).

*Между Краснодаром и Кисловодском будет курсировать «Ласточка»

Армавир, Ессентуки. В состав электропоезда входят 5 вагонов, стоимость билетов на откидные места начинается от 665 рублей, на обычные кресла — от 1108 рублей. «Ласточка» совершает 11 остановок, в том числе на станциях Усть-Лабинск , Тбилисская, Кропоткин, Гулькевичи Невинномысск , Минеральные Воды, Пятигорск

Аналогичный рейс из Кисловодска в Краснодар отправляется в 06:07 утра, в краевую столицу электропоезд прибывает в 12:30.

Как ранее сообщали в пресс-службе СКЖД, этот рейс был запущен в связи с высоким спросом на данное направление.