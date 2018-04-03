«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Жуковского

"Черноморские" рейсы из Шереметьево были открыты 25 марта, а из Жуковского они стартуют 28 мая. То есть теперь москвичи могут улететь в Симферополь до 7 раз в день, а в Сочи — 4 раза в день. Новые направления позволят пассажирам выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Крыму и Сочи есть все для незабываемого отпуска: чистый воздух, горы, море и солнце. Каждый найдет себе развлечение по душе — конные экскурсии, поездки на джипах по бездорожью, нетронутые уголки первозданной природы, памятники античности и средневековья, а также аттракционы для всей семьи.

Билеты можно приобрести в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».