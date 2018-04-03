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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Жуковского
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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Жуковского 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В весенне-летнем сезоне 2018 года "Уральские авиалинии" будут летать в Симферополь и Сочи из столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также подмосковного Жуковского.
"Черноморские" рейсы из Шереметьево были открыты 25 марта, а из Жуковского они стартуют 28 мая. То есть теперь москвичи могут улететь в Симферополь до 7 раз в день, а в Сочи — 4 раза в день. Новые направления позволят пассажирам выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
В Крыму и Сочи есть все для незабываемого отпуска: чистый воздух, горы, море и солнце. Каждый найдет себе развлечение по душе — конные экскурсии, поездки на джипах по бездорожью, нетронутые уголки первозданной природы, памятники античности и средневековья, а также аттракционы для всей семьи.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» является одной из ведущих в России по объему пассажирских перевозок. За 2017 год она перевезла 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям. Воздушный парк «Уральских авиалиний» состоит из 44 лайнеров Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).
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