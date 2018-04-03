«Уральские авиалинии» начнут летать из Жуковского в Сочи 28 мая

Сочи и »Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила к основной полетной программе из своего базового аэропорта «Домодедово» рейсы из других аэропортов московского авиаузла. Полеты из «Шереметьево» Симферополь начались 25 марта, а из « Жуковского » на черноморское побережье рейсы стартуют 28 мая 2018 г.», — говорится в сообщении.

Таким образом, москвичи смогут улететь в Симферополь до семи раз в день, а в Сочи — четыре раза в день. Новые направления позволят пассажирам авиакомпании выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний».