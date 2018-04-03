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«Уральские авиалинии» начнут летать из Жуковского в Сочи 28 мая
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«Уральские авиалинии» начнут летать из Жуковского в Сочи 28 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ открывает новый рейс по маршруту Жуковский-Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.
»Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила к основной полетной программе из своего базового аэропорта «Домодедово» рейсы из других аэропортов московского авиаузла. Полеты из «Шереметьево» в Сочи и Симферополь начались 25 марта, а из «Жуковского» на черноморское побережье рейсы стартуют 28 мая 2018 г.», — говорится в сообщении.
Таким образом, москвичи смогут улететь в Симферополь до семи раз в день, а в Сочи — четыре раза в день. Новые направления позволят пассажирам авиакомпании выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний».
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