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Португалия упростила получение виз для россиян
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ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

Португалия упростила получение виз для россиян 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Португалия упростила процесс оформления виз для граждан России. Новые правила, которые действуют с 1 апреля, получение годовой мультивизы. Ранее, напомним, максимальный срок составлял полгода.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, сокращается срок рассмотрения документов для получения въездных документов. Если раньше посольство рассматривало их в течение недели, теперь на это уйдет не более 3-ех дней.
Среди самых популярных португальских городов и курортов у российских туристов — Мадейра, Лиссабон, Алгарве.
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