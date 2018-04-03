Португалия упростила получение виз для россиян 

Португалия упростила процесс оформления виз для граждан России. Новые правила, которые действуют с 1 апреля, получение годовой мультивизы. Ранее, напомним, максимальный срок составлял полгода.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, сокращается срок рассмотрения документов для получения въездных документов. Если раньше посольство рассматривало их в течение недели, теперь на это уйдет не более 3-ех дней.
Среди самых популярных португальских городов и курортов у российских туристов — Мадейра, Лиссабон, Алгарве.