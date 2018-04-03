Гости Ярославля, Рыбинска и Ростова могут посетить онлайн-экскурсии

Посетить онлайн-экскурсии теперь можно не только в Ярославле , но и еще в двух городах региона — Ростове и Рыбинске . Инициатива молодежного совета областного центра масштабирована при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Работа над проектом началась в 2014 году. Активисты разработали маршруты по историческому центру Ярославля и сопроводили их аудиоэкскурсиями. Они опубликованы в крупнейшем туристическом приложении izi.travel и сегодня широко востребованы гостями города.

— Это новый, актуальный формат городских экскурсий, ориентированный на потребности современного туриста. Он дополняет возможности уже существующих ресурсов и будет особенно полезен тем, кто любит путешествовать самостоятельно, — отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова . — Таких туристов становится все больше, и отрадно, что молодежь помогает выстраивать работу с ними. Это позволяет нам своевременно осваивать новые тренды и всегда быть востребованными и интересными для гостей Ярославии.

Маршруты проходят по основным историческим местам всех трех городов. Гости Рыбинска могут начать экскурсию прямо с вокзала, следуя по маршруту аудиогида к главным достопримечательностям центра: новой Хлебной бирже и Спасо-Преображенскому собору. В Ростове от Советской площади аудиогид поведет гостей города по улицам Ленинской и Подозерке к набережной озера Неро.