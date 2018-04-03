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Гости Ярославля, Рыбинска и Ростова могут посетить онлайн-экскурсии
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Гости Ярославля, Рыбинска и Ростова могут посетить онлайн-экскурсии 

Портал органов государственной власти Ярославской области 36 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Посетить онлайн-экскурсии теперь можно не только в Ярославле, но и еще в двух городах региона — Ростове и Рыбинске. Инициатива молодежного совета областного центра масштабирована при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Работа над проектом началась в 2014 году. Активисты разработали маршруты по историческому центру Ярославля и сопроводили их аудиоэкскурсиями. Они опубликованы в крупнейшем туристическом приложении izi.travel и сегодня широко востребованы гостями города.
— Это новый, актуальный формат городских экскурсий, ориентированный на потребности современного туриста. Он дополняет возможности уже существующих ресурсов и будет особенно полезен тем, кто любит путешествовать самостоятельно, — отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Таких туристов становится все больше, и отрадно, что молодежь помогает выстраивать работу с ними. Это позволяет нам своевременно осваивать новые тренды и всегда быть востребованными и интересными для гостей Ярославии.
Маршруты проходят по основным историческим местам всех трех городов. Гости Рыбинска могут начать экскурсию прямо с вокзала, следуя по маршруту аудиогида к главным достопримечательностям центра: новой Хлебной бирже и Спасо-Преображенскому собору. В Ростове от Советской площади аудиогид поведет гостей города по улицам Ленинской и Подозерке к набережной озера Неро.
— Среди туристов сегодня много молодых людей, которые чаще всего просто гуляют по городу. Путешествие с помощью бесплатного приложения дает возможность самостоятельно планировать знакомство с памятными местами и историей городов, — рассказала руководитель проекта Дарья Борисова. — Аудиоэкскурсии прослушали уже 64 тысячи человек. В приложении есть возможность включить русскую и английскую версии.
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