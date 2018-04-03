Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники

Автовокзалы Екатеринбурга запускают раннюю продажу билетов на первомайские праздники. С Северного автовокзала с сегодняшнего дня можно купить билет на автобусы до 28 апреля — это будет предпраздничный день. А с 20 апреля билет можно будет приобрести до 1 мая включительно.

— В этом году 28 апреля — рабочая суббота, и именно в этот день у нас ожидается самый большой пассажиропоток, — рассказала Е1.RU начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова . — Ежегодно специалисты отдела организации перевозок автовокзала проводят мониторинг маршрутов. Совместно с перевозчиками решается, автобусы какой вместимости необходимы на том или ином направлении.

Стоимость билета при ранней покупке не меняется.

Заранее запустить продажу билетов на праздники планируют и на Южном автовокзале Екатеринбурга. Точную дату, когда она начнётся, там пока не называют. Пассажиров просят следить за информацией на сайте автовокзала.

Россияне будут отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая в честь Дня труда (при этом суббота 28 апреля станет рабочей) и всего один день 9 мая — в честь Дня Победы.