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Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники
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Северный автовокзал Екатеринбурга запустил продажу билетов на первомайские праздники 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Автовокзалы Екатеринбурга запускают раннюю продажу билетов на первомайские праздники. С Северного автовокзала с сегодняшнего дня можно купить билет на автобусы до 28 апреля — это будет предпраздничный день. А с 20 апреля билет можно будет приобрести до 1 мая включительно.
— В этом году 28 апреля — рабочая суббота, и именно в этот день у нас ожидается самый большой пассажиропоток, — рассказала Е1.RU начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова. — Ежегодно специалисты отдела организации перевозок автовокзала проводят мониторинг маршрутов. Совместно с перевозчиками решается, автобусы какой вместимости необходимы на том или ином направлении.
Стоимость билета при ранней покупке не меняется.
Заранее запустить продажу билетов на праздники планируют и на Южном автовокзале Екатеринбурга. Точную дату, когда она начнётся, там пока не называют. Пассажиров просят следить за информацией на сайте автовокзала.
Россияне будут отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая в честь Дня труда (при этом суббота 28 апреля станет рабочей) и всего один день 9 мая — в честь Дня Победы.
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