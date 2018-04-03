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СМИ: спасшийся в катастрофе пассажир не покупал билет на смертельный рейс
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СМИ: спасшийся в катастрофе пассажир не покупал билет на смертельный рейс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Коломейцев появился на экранах и страницах многих российских СМИ после катастрофы с самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний». Предприниматель рассказывал, что приобрел билеты на рейс, но изменил дату вылета за несколько дней до трагедии.
НТВ направило запрос в «Саратовские авиалинии», накануне от авиакомпании пришел отрицательный ответ. В свою очередь, риелтор показал журналистам выписку из банка, в которой говорилось о покупке авиабилета на сумму 10 тыс. 576 рублей. При этом из нее следовало, что билет был куплен на рейс из Шереметьево, тогда как Ан-148 отправился в последний полет из Домодедово.
Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя 4 минуты полета. Трагедия унесла жизнь 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
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