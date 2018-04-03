СМИ: спасшийся в катастрофе пассажир не покупал билет на смертельный рейс

Коломейцев появился на экранах и страницах многих российских СМИ после катастрофы с самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний». Предприниматель рассказывал, что приобрел билеты на рейс, но изменил дату вылета за несколько дней до трагедии.

НТВ направило запрос в «Саратовские авиалинии», накануне от авиакомпании пришел отрицательный ответ. В свою очередь, риелтор показал журналистам выписку из банка, в которой говорилось о покупке авиабилета на сумму 10 тыс. 576 рублей. При этом из нее следовало, что билет был куплен на рейс из Шереметьево , тогда как Ан-148 отправился в последний полет из Домодедово