Китай будет представлен на ярмарке туруслуг «Отдых-2018» в Минске

Михаил Портной. Минск , 3 апреля / Синьхуа / — На Международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2018», которая пройдет в Минске с 4 по 7 апреля, будут представлены компании из 16 стран, в том числе Китая . Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси

Венгрии, Грузии, Египта, Кубы, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины и В ярмарке примут участие представители туриндустрии из КНР, Болгарии Чехии . «Во время открытия будет сделан акцент на проведении Года туризма Беларуси в Китае. Посетителей ждут интересные программы, конференции, круглые столы», — отметил он.

Как стало известно, Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму 4 апреля проведут презентацию новых туристических маршрутов по Беларуси, а 5 апреля — новых туристических объектов. Кроме того, пройдут круглый стол по вопросам взаимодействия экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также презентация совместного белорусско-китайского туристического предприятия «БелаКит».