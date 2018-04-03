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Китай будет представлен на ярмарке туруслуг «Отдых-2018» в Минске
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Китай будет представлен на ярмарке туруслуг «Отдых-2018» в Минске 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — На Международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2018», которая пройдет в Минске с 4 по 7 апреля, будут представлены компании из 16 стран, в том числе Китая. Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной.
В ярмарке примут участие представители туриндустрии из КНР, Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта, Кубы, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины и Чехии. «Во время открытия будет сделан акцент на проведении Года туризма Беларуси в Китае. Посетителей ждут интересные программы, конференции, круглые столы», — отметил он.
Как стало известно, Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму 4 апреля проведут презентацию новых туристических маршрутов по Беларуси, а 5 апреля — новых туристических объектов. Кроме того, пройдут круглый стол по вопросам взаимодействия экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также презентация совместного белорусско-китайского туристического предприятия «БелаКит».
Ярмарку организуют национальный выставочный центр «Белэкспо» совместно с Министерством спорта и туризма. Основными темами станут путешествия и экскурсионные программы, медицинский туризм и транспортные услуги, спортивный инвентарь и страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристических клубов, гостиничный сервис. —0—
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