Иранская авиакомпания получила разрешение на прямые рейсы между Ираном и Грузией

Тбилиси , 2 апреля / Синьхуа / — Агентство гражданской авиации Грузии дало разрешение на использование грузинского воздушного пространства и начало прямых рейсов между Ираном и Грузией для иранской авиакомпании «Иранские авиалинии». Об этом сообщила пресс-служба агентства. На сегодняшний день регулярные и чартерные рейсы между Грузией и Ираном выполняют 8 авиакомпаний — Georgian Airways, Myway Airlines, ATA Airlines, Taban Airlines, Qeshm Airlines, Zagros Airlines, Kish Air и Iran Aseman Airlines. —0—