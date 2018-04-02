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Иранская авиакомпания получила разрешение на прямые рейсы между Ираном и Грузией
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Иранская авиакомпания получила разрешение на прямые рейсы между Ираном и Грузией 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Тбилиси, 2 апреля /Синьхуа/ — Агентство гражданской авиации Грузии дало разрешение на использование грузинского воздушного пространства и начало прямых рейсов между Ираном и Грузией для иранской авиакомпании «Иранские авиалинии». Об этом сообщила пресс-служба агентства.
На сегодняшний день регулярные и чартерные рейсы между Грузией и Ираном выполняют 8 авиакомпаний — Georgian Airways, Myway Airlines, ATA Airlines, Taban Airlines, Qeshm Airlines, Zagros Airlines, Kish Air и Iran Aseman Airlines. —0—
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