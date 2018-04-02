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Туристическая полиция заработает в городах проведения ЧМ-2018
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Туристическая полиция заработает в городах проведения ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
В городах проведения чемпионата мира по футболу во время турнира будут работать специальные подразделения туристической полиции, передает НСН.
Их создают по распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева.
В Санкт-Петербурге, Сочи и Казани до 5 мая в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В остальных городах, где пойдут матчи чемпионата, будут созданы специальные группы из сотрудников, владеющих иностранными языками.
Ura.ru отмечает, что сейчас завершается вся административно-правовая работа в этом направлении. У сотрудников туристической полиции появится специальная повязка на рукаве форменной одежды.
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