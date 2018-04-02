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Кадыров: европейские компании проявляют интерес к курорту «Ведучи»
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Кадыров: европейские компании проявляют интерес к курорту «Ведучи» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 апреля. Европейские компании проявляют интерес к горнолыжному курорту «Ведучи» в Чечне. Об этом президент республики Рамзан Кадыров в понедельник написал в своем аккаунте «Вконтакте» после встречи с первым заместителем министра по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым.
"Мы предметно обсудили вопросы начала строительства второго этапа всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». Одес Хасаевич (Байсултанов) рассказал, что заинтересованность сотрудничать в создании индустрии туризма выражают известные европейские компании", — говорится в сообщении.
Начало второго этапа работ по созданию курорта согласовано с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, отметил Кадыров.
Сообщается, что планируется соединить «Ведучи» с другими горными туристическими комплексами региона, включая туристический кластер «Кезеной-Ам». На встрече также обсуждалось строительство реабилитационного центра на горячих источниках у села Мехчи. «По словам Одеса Байсултанова, объект ничем не будет уступать лучшим реабилитационным центрам Европы», — подчеркнул Кадыров.
Горнолыжный курорт «Ведучи»
Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни официально открылся 26 января 2018 года. На курорте заработала кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км зеленой категории сложности (для начинающих). К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.
Согласно госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей. При реализации планов по развитию «Ведучи» в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения — 1 тыс., должно быть создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственный бюджет должен произойти к 2041 году.
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