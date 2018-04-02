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Рыбалка начала становиться двигателем внутреннего туризма
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Рыбалка начала становиться двигателем внутреннего туризма 

Российская Газета 46 минут назад
Особенно активно турбизнес на рыбалке развивается в Астраханской области — одном из самых рыбных регионов страны. Здесь действует около 500 различных баз, рассказывает "Российской газете" директор ассоциации «Астраханская туристическая лига» Наталья Рябинина.
В небольших «домиках рыбака» достаточно скромные условия проживания, а дополнительные услуги ограничиваются возможностью арендовать лодку и снасти. У туристических баз спектр услуг шире — тут можно получить питание, взять в аренду лодку и снасти, нанять инструкторов, взять мастер-класс. Встречаются как небольшие домики или коттеджи, так и гостиницы на несколько десятков номеров, и даже дебаркадеры. В больших загородных резиденциях вип-уровня в стоимость входит и проживание, и питание, и весь комплекс услуг для отдыха — сауны, бассейны, хамамы.
Место для отдыха с рыбалкой каждый подбирает в соответствии с запросами и финансовыми возможностями. Стоимость размещения в самых простых гостевых домах начинается от 500 рублей за ночь и в среднем достигает полутора тысяч. Питания нет, зато есть кухня, где можно готовить самостоятельно. Можно взять напрокат удочку за пару сотен в день или велосипед. Также предоставляются в пользование мангалы, где можно самим приготовить выловленную рыбу. В гостиницах двухместное размещение в летние месяцы в номерах экономкласса стоит 1,5-1,8 тысячи рублей в сутки, а в стандартных номерах — около трех тысяч без питания. Проживание в отеле с трехразовым питанием по типу «шведский стол» обойдется в 7-8 тысяч рублей. Без питания — в два раза дешевле.
За аренду загородной резиденции целиком придется выложить в сутки примерно 70 тысяч рублей. В цену включается трехразовое питание, пользование бассейном и баней, бильярдом, теннисным кортом, волейбольной площадкой, спортивными тренажерами. Разместиться в такой резиденции смогут сразу несколько семей.
Многие базы предоставляют скидки с начала июня по начало августа. Например, на Волге в этот период можно остановиться в рыболовной базе с полным пансионом за 3,5-4 тысячи рублей в сутки. Помимо размещения и питания постояльцам на месте предоставят егеря с лодкой. Правда, для рыболовов этот сезон не самый лучший. Больше всего рыба идет с конца апреля по конец мая, а затем с середины августа по ноябрь. Тут и цены выше, но туристов немало.
Клиенты проявляют стабильный интерес к рыболовному туризму уже несколько лет, рассказывают представители турбизнеса. «В прошлом году особенно в сезоне осенней рыбалки был очень большой поток туристов. Выдался большой паводок, было много рыбы», — говорит Наталья Рябинина. Уже сейчас на этот рыболовный сезон, который в Астрахани начинается в апреле и идет до конца мая, многие базы забронированы. «Те, кто захотят сейчас на майские праздники забронировать места, вряд ли найдут их в большом количестве», — отмечает она. «На лето уже сейчас выкуплено примерно половина мест», — рассказали «РГ» в одном из экоотелей.
В наиболее «раскрученных рыбных местах» на лето забронирована половина мест уже сегодня
Интерес к рыбалке как к активному отдыху растет по всем направлениям. Первое — спортивное рыболовство. Приходят туда любители, но чтобы достичь результатов нужны годы, говорит начальник отдела спортивного и любительского рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь. Если пять лет назад в спортивном рыболовстве участвовало 40 регионов, то сейчас уже 60. Волна интереса движется из Центральной России на Восток. Второе направление — стихийное рыболовство, которое объединяет самых заядлых рыболовов-любителей.
Развивается и третье направление — гарантированная рыбалка с удобствами. Такую возможность предоставляют специализированные организации, в том числе турбазы и экоотели. «Зачастую они восстанавливают заброшенные водоемы, устраивают парковки, места размещения, туалеты, прочую туристскую инфраструктуру. Но главное, закупают мальков и проводят зарыбление водоемов, куда и приезжают для отдыха и рыбалки. Поток желающих посетить такие платные водоемы растет», — отмечает Анатолий Козырь.
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