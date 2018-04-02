Санкт-Петербург попросил расширить безвизовый режим для туристов

Трое суток свободного пребывания в России для пассажиров круизных лайнеров и морских паромов — льгота, благодаря которой туристический поток в Санкт-Петербурге за короткое время вырос почти в два раза. Кроме того, Северная столица уже трижды становилась лучшим городским направлением Европы по версии Всемирной туристской ассоциации. Но петербуржцам этого мало, они хотят большего и предлагают улучшить законы.

«Сейчас для 72-часового безвизового пребывания имеется обязательное условие: турист должен въехать и выехать одним и тем же видом транспорта, — объяснил депутатам Законодательного собрания Петербурга гендиректор пассажирского порта «Санкт-Петербург — Морской фасад» Вадим Каширин. — Но это мешает формированию круизов в Петербурге, это сдерживающий фактор. Мы просим поменять в законе одно предложение, записав, что право на безвизовый режим имеют граждане, прибывающие в Россию или убывающие из России на морском судне».

Это «или» вместо нынешнего «и» решит всё дело: турист сможет прилететь в Петербург самолётом, сесть на корабль и отправиться в морское путешествие. Или наоборот: приплыть в Россию, а потом поехать в аэропорт — и домой. И виза ему не понадобится.

«Будет расти количество прибывающих авиатранспортом, чтобы потом убыть на круизном судне, — пообещал депутатам Каширин. — Введение такого безвизового режима позволит серьёзно увеличить туристический поток».

Парламентарии слушали с интересом. Глава комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров принялся записывать в блокноте.

«Но будут трудности, — предрёк директор порта. — Этот законопроект уже был внесён в Госдуму , дошёл до первого чтения, а потом его приостановили из-за внешнеполитической обстановки. Сейчас, вроде как, работу возобновили, но это было ещё до британской истории. Я боюсь, что в связи с политическими событиями могут опять приостановить законопроект. Мы очень просим помочь, чтобы этого не случилось!».

Специалисты туротрасли уверяют, что сейчас средний срок пребывания круизного пассажира в городе — двое суток. Но если круиз будет формироваться в Петербурге, то турист проведёт здесь вдвое больше времени — а это дополнительные деньги в бюджет, и немалые.

Ещё одна идея, которая поможет развитию круизного туризма и росту городских доходов — изменения в Таможенном кодексе, которые позволят пассажиру сдать багаж, сходя с судна, а получить его уже в аэропорту прилёта, как это происходит на стыковочных рейсах. И тогда гулять по городу можно будет без чемоданов в руках. Такие технологии есть. Что делать, понятно. Но подобная услуга противоречит нынешнему законодательству.

Между тем, несмотря на охлаждение отношений между Россией и западным миром, туризм в Петербурге прогрессирует, в том числе международный. В прошлом году Северная столица приняла 7,5 миллиона гостей — это на 8,5 процента больше, чем в 2016-м.

В этом году Петербург ждёт ещё больше гостей, в первую очередь, за счёт чемпионата мира по футболу. Дальше, возможно, будет спад, который помогут преодолеть как раз пассажиры круизных судов и паромов. В планах Петербурга уже есть создание собственной судоходной компании, для начала — хотя бы с одним судном.