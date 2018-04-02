В Ростове началась бесплатная аккредитация такси на чемпионат мира по футболу 

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на минтранс Ростовской области, введение реестра позволит улучшить качество и безопасность услуг такси, а также уберечь болельщиков и туристов от нелегальных таксистов. К работе во время турнира будут допущены только водители, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ростовской области.
Отмечается, что документы для регистрации принимаются до 15 мая.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.