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Магнитогорский металлургический комбинат откроют для туристов
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Магнитогорский металлургический комбинат откроют для туристов 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат, ранее вошедший в кластер промышленного туризма, запускает бесплатные экскурсии по предприятию, сообщает «Урал-пресс-информ».
Начинаться экскурсия будет с посещения музея комбината, затем посетители смогут увидеть развитие технологий от кирки и экскаватора, работающего на углях, до современнейших станов прокатки и агрегатов цинкования.
После этого гостям предложат надеть специальную форму и на автобусе добраться до других объектов показа, расположенных на территории: доменной печи и комплекса стана холодной прокатки. Предполагается включить в экскурсию также посещение Памятника первой палатки и рассказ о тайнах Магнитной горы.
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