Власти Петербурга рассчитывают, что в 2018 году город посетят около 8 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Санкт-Петербург планирует принять порядка 8 млн туристов по итогам 2018 года, что на полмиллиона человек больше, чем в 2017 году. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия

"В этом году мы планируем увеличение исходя из программы [развития туризма в городе] — до 8 млн туристов", — сказала Гвичия в ходе заседания комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга в порту «Морской фасад».

Зампред комитета добавила, что в прошлом году город посетило 7,5 млн человек, что также выше показателя 2016 года. «Петербург в очередной раз подтвердил, что он остается одним из самых востребованных туристических направлений в России », — отметила она.

Финляндия, Германия и "При этом 2017 год ознаменован ростом количества именно иностранных туристов — на 24% по сравнению с 2016 годом", — сказала она, добавив, что роста удалось достигнуть за счет проведения в городе крупных международных мероприятий, таких как, например, Кубок конфедераций по футболу. Странами, граждане из которых больше всего въезжали в Петербург, по словам замглавы комитета, стали Китай США , что «еще раз доказывает, что туризм — это та сфера, на которую политическая ситуация влияет очень незначительно».