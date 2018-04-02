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Британцев попытались заманить в Россию
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Британцев попытались заманить в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Посольство РФ в Великобритании призвало британских граждан посетить Россию, несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает BBC News.
По информации Андрэа Годфри, специалиста по российскому туризму в агентстве Regent Holidays, в Великобритании наблюдается упадок спроса на авиабилеты и номера в гостиницах России после инцидента в Солсбери.
По этому поводу российского посольство сделало пост в своем Twitter. «Несмотря на политическую напряженность, мы рады приветствовать британцев в России. Приезжайте, чтобы сравнить, как Россию изображает Великобритания, и какая она есть на самом деле. Не забывайте об этом!» — написано в публикации.
4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в сквере британского Солсбери, после чего разгорелся дипломатический скандал. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения.
Ранее сообщалось, что число американских туристов, посетивших Россию в 2017 году, выросло на 25 процентов по сравнению с 2016 годом. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, антироссийская пропаганда в средствах массовой информации вызвала интерес у иностранцев, и они захотели увидеть Россию своими глазами. Несмотря на то, что госдепартамент США активно призывал граждан пересмотреть свои планы на поездку, Федеральной службой безопасности РФ был зафиксирован значительный приток туристов в период с сентября по январь 2017 года.
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