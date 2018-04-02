Британцев попытались заманить в Россию

Посольство РФ Великобритании призвало британских граждан посетить Россию, несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает BBC News.

По информации Андрэа Годфри, специалиста по российскому туризму в агентстве Regent Holidays, в Великобритании наблюдается упадок спроса на авиабилеты и номера в гостиницах России после инцидента в Солсбери.

По этому поводу российского посольство сделало пост в своем Twitter. «Несмотря на политическую напряженность, мы рады приветствовать британцев в России. Приезжайте, чтобы сравнить, как Россию изображает Великобритания, и какая она есть на самом деле. Не забывайте об этом!» — написано в публикации.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в сквере британского Солсбери, после чего разгорелся дипломатический скандал. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву . Российская сторона отвергла все обвинения.