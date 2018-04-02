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Приехавшим на Дальний Восток иностранцам выдали более 10,6 тыс. электронных виз
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Приехавшим на Дальний Восток иностранцам выдали более 10,6 тыс. электронных виз 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Иностранцы получили свыше 10,6 тыс. электронных виз на Дальнем Востоке, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"На Дальнем Востоке выдано более 10655 тысяч электронных виз. Причем свыше 4 тысяч выдано с начала года", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в числе лидеров остаются Китай, чьи граждане получили более 6,6 тыс. виз, и Япония (более 2,7 тыс. виз).
"Иностранные инвесторы и туристы могут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и приехать в Приморский край, на Камчатку и Сахалин", — приводятся в материале слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.
Также в нем уточняется, что подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно без взимания каких-либо сборов.
Сейчас на рассмотрении Госдумы находится закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты Дальнего Востока. Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенных пунктах аэропортов «Елизово» в Петропавловске-Камчатском, в Благовещенске, «Новый» в Хабаровске, «Хомутово» в Южно-Сахалинске, «Угольный» в Анадыре. В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен и на них.
О программе
Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. С 1 января 2018 года для въезда по электронной визе открыты дополнительные пункты пропуска.
С этого года в Приморье можно въехать через морской пункт пропуска во Владивостоке, международный аэропорт Кневичи, железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».
На Камчатке по электронной визе можно пересечь границу в морском пункте пропуска «Петропавловск-Камчатский», а на Сахалине по упрощенному визовому режиму действует морской пункт «Корсаков».
Чтобы получить электронную визу нужно заполнить анкету на сайте Министерства иностранных дел РФ. Решение по выдаче разрешения на въезд принимается в течение четырех дней. В случае положительного ответа можно прилететь на Дальний Восток на восемь дней.
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