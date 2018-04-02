Болельщики на Чемпионате мира-2018 смогут погостить в Ингушетии

Ингушетия будет сотрудничать с Ростовской областью в сфере туризма во время ЧМ-2018, сообщили STAV.AIF.RU в постоянном представительстве республики при президенте РФ.

Южной Кореи, Исландии и Новый договор позволит иностранцам, приехавшим на Чемпионат мира FIFA 2018 в Ростов-на-Дону, отправиться на экскурсию в Ингушетию в свободное от матчей время. Организаторы Чемпионата ожидают туристов из Мексики Бразилии . Сейчас обе стороны разрабатывают туры на день, два и три, чтобы удивить гостей.

Юнус Бек Евкуров сообщил, что Ингушетия давно сотрудничает с Ростовом. Например, в прошлом году в ростовском аэропорту проходила фотовыставка «Ингушетия — край башен и легенд». Ростов и Ингушетия смогут многому научить друг друга в сфере туризма.