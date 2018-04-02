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Болельщики на Чемпионате мира-2018 смогут погостить в Ингушетии
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Болельщики на Чемпионате мира-2018 смогут погостить в Ингушетии 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ингушетия будет сотрудничать с Ростовской областью в сфере туризма во время ЧМ-2018, сообщили STAV.AIF.RU в постоянном представительстве республики при президенте РФ.
Новый договор позволит иностранцам, приехавшим на Чемпионат мира FIFA 2018 в Ростов-на-Дону, отправиться на экскурсию в Ингушетию в свободное от матчей время. Организаторы Чемпионата ожидают туристов из Мексики, Южной Кореи, Исландии и Бразилии. Сейчас обе стороны разрабатывают туры на день, два и три, чтобы удивить гостей.
Юнус Бек Евкуров сообщил, что Ингушетия давно сотрудничает с Ростовом. Например, в прошлом году в ростовском аэропорту проходила фотовыставка «Ингушетия — край башен и легенд». Ростов и Ингушетия смогут многому научить друг друга в сфере туризма.
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