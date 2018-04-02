На Ставрополье будут штрафовать за неуплату курортного сбора

Разработан и сам механизм административного наказания. В региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов заявили, что правом штрафовать как физических, так и юридических лиц наделили определенных сотрудников ведомства. «Предусмотрена такая процедура: на место выезжает специалист отдела контроля и собираемости курортного сбора. Он составляет протокол о нарушении, выписывает постановление и передает нарушителю», — прокомментировали в минтуризма.

Рублем накажут как туристов, так и гостиницы со здравницами

Конечно, сложно представить, что работник министерства по первому звонку в любое время дня и ночи будет выезжать на место, чтобы застать отказывающегося платить постояльца. Если отдыхающий уже успел уехать, в дело вступает КОАП. На основании его статей чиновник вместе с сотрудником санатория или гостиницы составляет протокол в отсутствие нарушителя и отправляет ему бумагу по почте. А взиманием с должника штрафа будут заниматься уже другие структуры. Как признают в минтуризме, такой сценарий развития событий нежелателен, но в ведомстве уверены, что особых проблем не возникнет и в этом случае. Кстати, министр туризма и оздоровительных курортов Александр Трухачев считает, что добропорядочные граждане должны знать, что неплательщиков накажут.

— Оплата 50 рублей в день в итоге составит один процент стоимости путевки. По оценкам экономистов, для отдыхающих это незначительная сумма. Только когда взимаемая плата составляет от трех до пяти процентов стоимости поездки, отдыхающий начинает ощущать нагрузку. Несмотря на то что проект пилотный, вся необходимая законодательная база принята. Инициатива не потребует выделения дополнительных средств из бюджета края.

Хотя до начала эксперимента остается меньше месяца — стартует он первого мая, — вопросов по-прежнему остается много. Так, только 19 апреля закончится отбор подрядчика, который займется разработкой автоматизированной системы сбора данных — в эту базу владельцы средств размещений будут вносить информацию о постояльцах и количестве собранных средств. Сможет ли выбранная компания всего за 11 дней разработать программное обеспечение и установить его примерно 300 операторам? Пока что это кажется крайне маловероятным.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что проблема не в смом курортном сборе и штрафах, а в многочисленных нерешенных вопросах. За границей это не вызывает у туристов особого неприятия, так как суммы обычно невелики.

— Проблема в том, что механизм взимания курортного сбора четко не определен, непонятна и система контроля. Большинство вопросов не проработано, и думаю, что именно неясность вызывает нервозность как у отдыхающих, так и у отельеров, — говорит он.

Мнение

Марина Виленская, вице-президент Национальной курортной ассоциации:

— Нужен ли вообще курортный сбор? Если в санатории приезжают семьей, сумма окажется очень приличной и сильно ударит по бюджету отдыхающих. Что касается санаториев, то в эксперименте участвуют только те здравницы, которые зарегистрированы в фискальных органах. Именно на них ложится ответственность взимать сбор с клиентов. А мелкие нелегальные гостиницы окажутся в более выгодном положении.