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Свердловчанам откроют Внутреннюю Монголию
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Свердловчанам откроют Внутреннюю Монголию 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Одним из перспективных направлений сотрудничества Среднего Урала с автономным районом Внутренняя Монголия (КНР) может стать туризм. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках официального визита в Свердловскую область делегации китайского региона. Закрепить их планируется на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге 9-12 июля 2018 года.
Заместитель руководителя комитета по развитию туризма автономного района Внутренняя Монголия Юй Чжиго отметил, что туристическое преимущество региона — «уникальный курорт в пустыне, с современной инфраструктурой и возможностями увидеть традиции кочевников». Кроме того, субъектам РФ и КНР важно взаимодействовать в рамках межрегионального маршрута «Великий чайный путь», в котором Екатеринбург — важная точка этого путешествия.
После посещения комплекса «Европа-Азия», музея военной техники «Боевая слава Урала», музея Уралмашзавода и обзорной экскурсии по столице Урала гости отметили очень высокий туристический потенциал Свердловской области.
"Нашим туристам будет интересен активный отдых на природе Урала, а также возможности индустриального туризма и объекты в рамках «красных маршрутов», — уточнил Юй Чжиго.
В последние пять лет развитие туристических связей Среднего Урала и Китая идет высокими темпами. За 2017 год только через аэропорт Кольцово прошло 80 000 гостей из КНР, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Сегодня мы наблюдаем новую тенденцию — регионы Китая выходят к нам со своими туристическими предложениями напрямую, что говорит о высоком интересе к нашему региону. Сегодня впервые мы познакомились с туристическими ресурсами Внутренней Монголии, которые заинтересовали наших туроператоров, поэтому запланировали в перспективе обменяться двусторонними информационными турами", — рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров пригласил представителей Внутренней Монголии к участию в V Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в июле в Екатеринбурге.
Стоит отметить, что Свердловская область является участником межрегионального туристического проекта «Красный маршрут». Данный федеральный проект, включенный в план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в РФ до 2020 года, позволяет путешественникам из Китая познакомиться с объектами советского периода истории нашей страны. Другой межрегиональный проект «Великий чайный путь» создан для путешественников Из КНР, перемещающихся по России по железной дороге. Екатеринбург является частью этого маршрута.
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