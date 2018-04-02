Во время ЧМ Екатеринбург будут патрулировать отряды туристической полиции

В дни мачтей Чемпионата мира по футболу на улицы Екатеринбурга выйдут отряды туристической полиции. Правоохранители будут патрулировать места пребывания иностранных болельщиков, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Санкт-Петербурге и Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании спецподразделений туристической полиции на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. До 5 мая подразделение появится в составе патрульно-постовой службы полиции в Казани Сочи . В других городах, в том числе и в Екатеринбурге, подразделения будут образованы из числа сотрудников полиици, знающих иностранные языки. При этом в случае необходимости для правоохранителей будет организовано дополнительное обучение. С 25 мая по 25 июля туристическая полиция будет круглосуточно обеспечивать безопасность иностранных болельщиков.

«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Отряды туристической полиции будут патрулировать места массового скопления иностранцев, помогать им решать различные вопросы и принимать обращения в случае, если против туриста будет саовершено правонарушение.

Узнать туристическую полицию можно будет по специальным нарукавным появзкам.

Напомним, за безопасностью во время ЧМ-2018 также будут следить видеокамеры. В апреле и мае к единому центру оперативного реагированиябудут подключены 46 новых объектов, в числе которых Центральный стадион, тренировочные площадки, фан-зоны, гостиницы, торговые центры и больницы.