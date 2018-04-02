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Аэрофлот вошел в десятку самых любимых авиакомпаний мира
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Аэрофлот вошел в десятку самых любимых авиакомпаний мира 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Туристическое онлайн-агентство eDreams со штаб-квартирой в одной из столиц мирового туризма Барселоне работает в 43 странах мира. Агентство ежегодно представляет свой рейтинг авиакомпаний. По итогам масштабного опроса в 2017 году Аэрофлот впервые вошел в престижный ТОП-10 от eDreams.
Аэрофлот получил высокие оценки от иностранной пассажирской аудитории по четырем ключевым параметрам рейтинга: комфорт, регистрация на рейс, сервис на борту и цена билета.
"Позиция Аэрофлота в международном пассажирском рейтинге — это очередное свидетельство полноправного вхождения российской авиакомпании в глобальный топ премиальных перевозчиков, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем сервис для пассажиров. Впереди у нас новые задачи и свершения, приоритетные среди них — цифровые инновации".
Для пассажиров со всего мира бренд Аэрофлота — символ комфорта и безопасности на всех этапах авиаперелета.
Аэрофлот удостоен самых престижных международных премий за качество сервиса. 2017 год стал особенно результативным для компании. Она подтвердила ранее присужденный рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и получила высшую оценку «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. Крупнейший в мире сайт о путешествиях TripAdvisor признал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Европы, а его бизнес-класс — лучшим в мире. Кроме того, в Китае российский перевозчик получил звание любимой иностранной авиакомпании по версии премии Flyer Award.
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