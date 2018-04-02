Аэрофлот вошел в десятку самых любимых авиакомпаний мира

Туристическое онлайн-агентство eDreams со штаб-квартирой в одной из столиц мирового туризма Барселоне работает в 43 странах мира. Агентство ежегодно представляет свой рейтинг авиакомпаний. По итогам масштабного опроса в 2017 году Аэрофлот впервые вошел в престижный ТОП-10 от eDreams.

Аэрофлот получил высокие оценки от иностранной пассажирской аудитории по четырем ключевым параметрам рейтинга: комфорт, регистрация на рейс, сервис на борту и цена билета.

"Позиция Аэрофлота в международном пассажирском рейтинге — это очередное свидетельство полноправного вхождения российской авиакомпании в глобальный топ премиальных перевозчиков, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев . — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем сервис для пассажиров. Впереди у нас новые задачи и свершения, приоритетные среди них — цифровые инновации".

Для пассажиров со всего мира бренд Аэрофлота — символ комфорта и безопасности на всех этапах авиаперелета.