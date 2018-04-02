Ещё
Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Минтранс предложил увеличить количество маршрутов дополнительных поездов на время проведения Чемпионата мира-2018 с 46 до 54 маршрутов, следует из проекта приказа Минтранса на портале проектов нормативных правовых актов.
В феврале Минтранс утвердил 46 маршрутов, в новой версии проекта приказа добавлены маршруты с промежуточными остановками, в том числе в городах, принимающих ЧМ-2018.
Количество маршрутов из Москвы возросло до 14 с предыдущих 10, из Санкт-Петербурга — с четырех до пяти.
Совокупная норма мест в дополнительных поездах не изменилась и составит 444,65 тыс. мест.
Болельщики на Чемпионате мира-2018 имеют возможность оформить бесплатные билеты на эти поезда при предъявлении билетов на матчи.
По состоянию на 21 марта болельщики забронировали 160 тыс. поездов, сообщали в РЖД. Для перевозки болельщиков назначено 728 рейсов.
Всего в перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов).
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В РЖД ожидают, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.
Rambler News Service: последние новости
Турпоток из России в Турцию в «низкий» сезон вырос на 69% «Аэрофлот» вошел в десятку лучших авиакомпаний мира по версии eDreams «Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов в период проведения ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться199
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки68
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП46
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому95
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России504
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение