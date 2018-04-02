Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018 

Минтранс предложил увеличить количество маршрутов дополнительных поездов на время проведения Чемпионата мира-2018 с 46 до 54 маршрутов, следует из проекта приказа Минтранса на портале проектов нормативных правовых актов.
В феврале Минтранс утвердил 46 маршрутов, в новой версии проекта приказа добавлены маршруты с промежуточными остановками, в том числе в городах, принимающих ЧМ-2018.
Количество маршрутов из Москвы возросло до 14 с предыдущих 10, из Санкт-Петербурга — с четырех до пяти.
Совокупная норма мест в дополнительных поездах не изменилась и составит 444,65 тыс. мест.
Болельщики на Чемпионате мира-2018 имеют возможность оформить бесплатные билеты на эти поезда при предъявлении билетов на матчи.
По состоянию на 21 марта болельщики забронировали 160 тыс. поездов, сообщали в РЖД. Для перевозки болельщиков назначено 728 рейсов.
Всего в перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов).
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В РЖД ожидают, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.