Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018

Минтранс предложил увеличить количество маршрутов дополнительных поездов на время проведения Чемпионата мира-2018 с 46 до 54 маршрутов, следует из проекта приказа Минтранса на портале проектов нормативных правовых актов.

В феврале Минтранс утвердил 46 маршрутов, в новой версии проекта приказа добавлены маршруты с промежуточными остановками, в том числе в городах, принимающих ЧМ-2018.

Количество маршрутов из Москвы возросло до 14 с предыдущих 10, из Санкт-Петербурга — с четырех до пяти.

Совокупная норма мест в дополнительных поездах не изменилась и составит 444,65 тыс. мест.

Болельщики на Чемпионате мира-2018 имеют возможность оформить бесплатные билеты на эти поезда при предъявлении билетов на матчи.

По состоянию на 21 марта болельщики забронировали 160 тыс. поездов, сообщали в РЖД. Для перевозки болельщиков назначено 728 рейсов.

Всего в перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов).