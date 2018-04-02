«Матрешка Тур» продает активы, чтобы погасить долги по отмененным турам

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Туроператор «Матрешка Тур» начал продавать свои активы, в числе которых туроператор по Болгарии «Аврора — БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам. Об этом сообщила ТАСС коммерческий директор «Матрешка Тур» Елена Московкина.

"Да, действительно, мы продали. Вы знаете, что мы приобрели прошлым летом «Аврору — БГ», чтобы развивать болгарское направление. Сейчас нам пришлось ее продать, потому что у нас долги перед туристами за не улетевшие туры, по которым нужно расплачиваться", — сказала она.

Она уточнила, что компания не озвучивает сумму, но полученные деньги с продаж активов не полностью покрывают долг. «Матрешка Тур» будет еще изыскивать средства, но пока не решила, за счет чего, добавила Московкина.

"Есть некоторые организации, которые нам готовы помочь в этом — наши партнеры. И плюс наш учредитель нам выделяет из других бизнесов (у него туризм — не единственный бизнес). Мы продолжим работу, мы и сейчас работаем. У нас есть блоки мест на Израиль Кипр , Болгарию, Черногорию . Что касается Израиля, мы летаем с 11 марта полным блоком, у нас и на апрель уже все продано, то есть ближайшие места 6 мая", — сказала она.

О ситуации с отмененными турами

26 декабря туроператор «Матрешка тур» начала выплачивать деньги российским туристам, у которых отменились программы в Китай

Ранее стало известно, что более 200 россиян несколько дней не могли вылететь с китайского курортного острова Хайнань, так как китайские авиавласти не подтвердили слоты для авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. По данным АТОР, «Икар» не завозил российских туристов в Китай. Однако на Хайнане отдыхали туристы компаний «Матрешка тур» и «НТК Интурист», которые должны были лететь домой рейсами этой авиакомпании.