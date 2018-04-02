В Нижнем Новгороде создадут туристическую полицию 

Группы туристической полиции планируется создать в Нижнем Новгороде к предстоящему чемпионату мира по футболу. Данное решение принял Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Подобные структуры будут созданы во всех городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности появятся подразделения туристической полиции. В остальных городах, в том числе в Нижнем Новгороде, планируется определить специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они будут обеспечивать круглосуточное реагирование на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.
«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Основными задачами туристической полиции станет патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков, оказание им содействия в решении возникающих вопросов и прием обращений в случае совершения правонарушений.
Напомним, на временные сооружения к ЧМ-2018 в Нижегородской области правительство РФ выделит почти 200 млн рублей.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области