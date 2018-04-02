В Нижнем Новгороде создадут туристическую полицию

Казани и Подобные структуры будут созданы во всех городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, в Санкт-Петербурге Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности появятся подразделения туристической полиции. В остальных городах, в том числе в Нижнем Новгороде, планируется определить специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они будут обеспечивать круглосуточное реагирование на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Основными задачами туристической полиции станет патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков, оказание им содействия в решении возникающих вопросов и прием обращений в случае совершения правонарушений.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области