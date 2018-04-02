Мультимодальный маршрут создадут на Южном Урале ради туристов 

В Челябинской области создадут мультимодальный маршрут, который свяжет Челябинск и Златоуст — маршрут включает несколько автобусов и четыре железнодорожных вагона повышенной комфортности, сообщили в администрации Златоуста.
«Вагоны способны вместить более 200 человек, — пояснил глава Златоуста Вячеслав Жилин. — Первый поезд прибудет уже в мае. С вокзала пассажиров будут забирать автобусы и развозить на экскурсии».
В Златоусте признались, что надеются повторить успех уже существующего мультимодального маршрута, который связал Челябинск и горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом.