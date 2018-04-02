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Из Челябинска запустят скоростной маршрут к туристическим местам Златоуста
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Из Челябинска запустят скоростной маршрут к туристическим местам Златоуста 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В мае из Челябинска к туристическим достопримечательностям Златоуста организуют мультимодальный маршрут. До вокзала туристов будут доставлять на скоростном поезде, а оттуда развозить по экскурсиям на автобусах. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Златоуста Вячеслав Жилин.
— Специальный поезд привезёт в наш город туристов, — уточнил Вячеслав Жилин. — За основу организаторы возьмут опыт работы поезда Челябинск — Миасс. Особенно приятно было услышать, что туристы замечают изменения, которые произошли в Златоусте за последние несколько лет, и проявляют всё больше интереса как к нашим природным особенностям, так и к экскурсиям на оружейные предприятия.
До Златоуста будут ходить четыре специальных вагона повышенной комфортности. Одновременно на них смогут приехать более 200 человек. С вокзала их будут забирать автобусы и развозить по экскурсиям.
— Мы же со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы туристы захотели к нам вернуться, и ещё не раз, — заверил глава Златоуста. — Первый поезд прибудет в наш город уже в мае.
Со 2 декабря по 1 апреля курсировал скоростной поезд по маршруту Челябинск — Миасс — ГЛЦ «Солнечная долина». Туристы добирались до Миасса на новеньком электропоезде «Снегирь», затем пересаживались на автобус — и мчались на горнолыжный курорт. Вся дорога занимала не более 1 часа 50 минут. О впечатлениях о поездке читайте в нашем материале. За сезон, по информации организаторов, услугой воспользовалось 10 тысяч человек.
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