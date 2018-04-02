Воздушный парк «Уральских авиалиний» пополнил новый Airbus

Москва ( Первый в 2018 году Airbus A320 пополнил парк авиакомпании «Уральские авиалинии» . Борт под номером VP-BKX стал сорок четвертым самолетом перевозчика. Лайнер общая вместимостью 162 кресла (150 мест экономкласса и 12 — бизнес-класса) будет использоваться как на международных, так и на российских направлениях. Свой первый рейс он совершил под символичным номером U6-1 по маршруту Екатеринбург Шереметьево ), куда авиакомпания начала полеты 25 марта.

Теперь в авиапарке перевозчика 24 самолета А320, 13 — А321 и 7— А319.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уральских авиалиний», программа обновления воздушного парка стартовала в 2006 году, и пополнения происходят ежегодно. Лайнеры европейского концерна Airbus высокоэффективны и удобны именно для среднемагистральных полетов. Параллельно идет обновление салонов купленных ранее самолетов — устанавливаются облегченные и комфортные кресла DragonFly от фирмы Zodiac Seats France.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год она перевезла 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям.