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1 июня откроется авиарейс Казань — Симферополь
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1 июня откроется авиарейс Казань — Симферополь 

Казанский Портал 2 часа назад
Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани в Симферополь (Крым). Первый самолет отправится по маршруту 1 июня, сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.
Билеты уже поступили в продажу. Перелет (туда и обратно) обойдется как минимум в 9 200 рублей.
С 25 марта в казанском аэропорту действует летнее расписание. В маршрутной сетке появились новые направления: Тбилиси, Батуми, Болонья и другие. Finnair возобновляет рейс Казань — Хельсинки.
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