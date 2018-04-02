Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани в Симферополь (Крым). Первый самолет отправится по маршруту 1 июня, сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.
Билеты уже поступили в продажу. Перелет (туда и обратно) обойдется как минимум в 9 200 рублей.
С 25 марта в казанском аэропорту действует летнее расписание. В маршрутной сетке появились новые направления: Тбилиси, Батуми, Болонья и другие. Finnair возобновляет рейс Казань — Хельсинки.
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