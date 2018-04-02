1 июня откроется авиарейс Казань — Симферополь

Симферополь ( Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани Крым ). Первый самолет отправится по маршруту 1 июня, сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.

Билеты уже поступили в продажу. Перелет (туда и обратно) обойдется как минимум в 9 200 рублей.

Батуми, С 25 марта в казанском аэропорту действует летнее расписание. В маршрутной сетке появились новые направления: Тбилиси Болонья и другие. Finnair возобновляет рейс Казань — Хельсинки

Читайте также:

Somon Air приостанавливает рейсы в Казань