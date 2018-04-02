В Волгограде к ЧМ-2018 появится подобие «туристической полиции»

Волгограде к мундиалю создадут специализированные группы полицейских, которые будут круглосуточно реагировать на происшествия с участием иностранцев.

Казани и Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, группы будут работать с 25 мая по 25 июля. В их состав наберут сотрудников полиции, знающих иностранные языки. При необходимости правоохранители пройдут дополнительное обучение. В ближайшее время МВД займется созданием подобных групп. Отметим, что они появятся во всех остальных городах, принимающих ЧМ, кроме Санкт-Петербурга Сочи . В последних до 5 мая создадут специальную «туристическую полицию». Соответствующее распоряжение уже подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев

«Туристическая полиция» будет патрулировать места массового пребывания зарубежных болельщиков во время мундиаля, а также помогать иностранцам в решении возникающих вопросов, принимать обращения в случае совершения в отношении них правонарушений.

Добавим, что представители «туристической полиции» будут носить на рукавах специальные повязки.