В Самаре сформируют отряды туристической полиции 

В городах, которые примут чемпионат мира по футболу, сформируют подразделения туристической полиции. Правда, в Самаре это будет только группа.
— Распоряжение подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе патрульно-постовой службы в пределах существующей штатной численности сформируют подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих чемпионат, соберут специализированные группы. В них войдут сотрудники полиции, знающие иностранные языки. Они должны будут круглосуточно реагировать на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке. При необходимости их направят на дополнительное обучение.
— Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание помощи иностранцам, прием обращений, — уточнила Ирина Волк.
Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
Ожидается, что в город приедут около 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии.