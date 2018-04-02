В Самаре сформируют отряды туристической полиции

В городах, которые примут чемпионат мира по футболу, сформируют подразделения туристической полиции. Правда, в Самаре это будет только группа.

Отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке. При необходимости их направят на дополнительное обучение.

— Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание помощи иностранцам, прием обращений, — уточнила Ирина Волк.

Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.

Ожидается, что в город приедут около 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии.