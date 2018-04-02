Ещё
В Самаре сформируют отряды туристической полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре сформируют отряды туристической полиции 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В городах, которые примут чемпионат мира по футболу, сформируют подразделения туристической полиции. Правда, в Самаре это будет только группа.
— Распоряжение подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе патрульно-постовой службы в пределах существующей штатной численности сформируют подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих чемпионат, соберут специализированные группы. В них войдут сотрудники полиции, знающие иностранные языки. Они должны будут круглосуточно реагировать на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке. При необходимости их направят на дополнительное обучение.
— Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание помощи иностранцам, прием обращений, — уточнила Ирина Волк.
Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
Ожидается, что в город приедут около 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии.
63.ru: последние новости
Возле отеля на Ново-Садовой установили скульптуру Забиваки Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Организаторы ЧМ-2018: до «Самара Арены» протянут пивопровод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России466
Тест: Знаете армейский жаргон?30
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение