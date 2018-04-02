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Первое круизное судно для судоходной компании Петербурга купят за 120 млн €
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Первое круизное судно для судоходной компании Петербурга купят за 120 млн € 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Первое круизное пассажирское судно для создаваемой властями Санкт-Петербурга судоходной компании планируют приобрести за €120 млн к 2019 году, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор акционерного общества «Морской фасад» Вадим Каширин на базе которого создается предприятие.
"Судно стоит порядка €110-120 млн Планируем в 2019 году, если все хорошо сложится, уже запустить его", — сказал он. Каширин также добавил, что судно, которое планируется приобрести, должно быть не старше 15 лет.
"Маршруты проработаны — в основном [оно будет ходить из Петербурга] по Балтике и Северному морю, в том числе, после того, как Росморпорт совместно с правительством Калининградской области к 2020 году закончат строительство порта, в том числе и с посещением Калининграда", — отметил он, отвечая на вопрос о маршрутах, по которому планируется запустить движение судна. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что первые круизные суда из Северной столицы смогут зайти в морской терминал, который строится в городе Пионерский под Калининградом, к 2020 году.
Каширин отметил, что создаваемая пассажирская судоходная компания станет дочерним предприятием акционерного общества «Морской фасад», 100% акций которого, в свою очередь, принадлежат правительству Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, в последующем планируется приобрести еще несколько судов, однако для этого «необходимо сначала запустить первое судно и посмотреть на спрос».
Идея создать российскую судоходную компанию в Петербурге обсуждается последние несколько лет. Власти города отмечают нестабильность работы с иностранными операторами и перспективность развития отечественного круизного туризма.
Базироваться компания будет в петербургском порту «Морской фасад», которым управляет одноименная госкомпания. «Морской фасад» является первым и единственным в России специализированным пассажирским портом. В 2017 году принял рекордное количество туристов — свыше 500 тыс. Иностранные туристы имеют возможность приезжать сюда на 72 часа без визы.
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