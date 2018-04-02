Первое круизное судно для судоходной компании Петербурга купят за 120 млн €

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Первое круизное пассажирское судно для создаваемой властями Санкт-Петербурга судоходной компании планируют приобрести за €120 млн к 2019 году, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор акционерного общества «Морской фасад» Вадим Каширин на базе которого создается предприятие.

"Судно стоит порядка €110-120 млн Планируем в 2019 году, если все хорошо сложится, уже запустить его", — сказал он. Каширин также добавил, что судно, которое планируется приобрести, должно быть не старше 15 лет.

"Маршруты проработаны — в основном [оно будет ходить из Петербурга] по Балтике и Северному морю, в том числе, после того, как Росморпорт совместно с правительством Калининградской области к 2020 году закончат строительство порта, в том числе и с посещением Калининграда ", — отметил он, отвечая на вопрос о маршрутах, по которому планируется запустить движение судна. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что первые круизные суда из Северной столицы смогут зайти в морской терминал, который строится в городе Пионерский под Калининградом, к 2020 году.

Каширин отметил, что создаваемая пассажирская судоходная компания станет дочерним предприятием акционерного общества «Морской фасад», 100% акций которого, в свою очередь, принадлежат правительству Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, в последующем планируется приобрести еще несколько судов, однако для этого «необходимо сначала запустить первое судно и посмотреть на спрос».

Идея создать российскую судоходную компанию в Петербурге обсуждается последние несколько лет. Власти города отмечают нестабильность работы с иностранными операторами и перспективность развития отечественного круизного туризма.