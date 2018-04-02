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Крупнейший порт РФ в Петербурге ожидает рекордного числа пассажиров в 2018 году
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Крупнейший порт РФ в Петербурге ожидает рекордного числа пассажиров в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейший пассажирский порт России — «Морской фасад», который расположен в Санкт-Петербурге, ожидает в 2018 году рекордного пассажиропотока в 600 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор порта Вадим Каширин.
В прошлом году порт обслужил 560 тыс. пассажиров, что также стало рекордным значением.
"Планируется, что пассажиропоток в этом году увеличится на 7% и составит 600 тыс. пассажиров", — сказал Каширин в ходе заседания комиссии Законодательного собрания Санкт— Петербурга в порту «Морской фасад».
Каширин добавил, что круизная навигация в порту стартует 27 апреля. «В соответствии с сформированным расписанием, в этом году ожидается 263 круизных судозахода, что почти на 7% превышает показатели прошлого года», — отметил директор порта.
По его словам, в текущем году в порт зайдут восемь новых судов, которые не были в порту ранее. Согласно расписанию, первым лайнером, который прибудет в порт, станет норвежское судно Viking Sea ("Викинг Си").
Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» — крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011 году. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 340 м и осадкой до 8,8 м, общее количество причалов — семь.
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