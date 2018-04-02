Туристическую полицию в Калининграде из тех, кто владеет иностранными языками 

В Калининграде, как и в остальных городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут созданы подразделения туристической полиции. Такое решение принято руководством МВД РФ.
На самом западе России новое подразделение сформируют из числа сотрудников, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдёт дополнительное обучение. По данным ведомства, туристическая полиция с 25 мая по 25 июля будет круглосуточного заниматься происшествиями с участием иностранцев.
Узнать сотрудников туристической полиции можно будет по специальной повязке на руке. В Москве такие подразделения на службе с 2014-о.