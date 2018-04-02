В Приамурье начались продажи субсидированных билетов в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург

"Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы по субсидированному тарифу в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург с посадкой в аэропорту Кольцово города Екатеринбург . Авиационные агентства начали продажи билетов для льготной категории граждан", — говорится в сообщении.

Стоимость билетов по маршруту Благовещенск — Сочи составит 9,5 тыс. рублей, Благовещенск — Санкт-Петербург — 6,5 тыс. рублей, Благовещенск — Симферополь 9,8 тыс. рублей в одну сторону.

"Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря", — уточнили в пресс-службе регионального минтранса.

Ранее сообщалось, что продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту «Благовещенск — Екатеринбург — Москва » открылись в понедельник. Стоимость — 6,4 тыс. рублей в одну сторону. По информации Минтранса, решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов до Москвы компании «Северный ветер».

Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.