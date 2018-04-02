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Соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю соцсетей
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Соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю соцсетей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю своих публикаций, списки друзей и местоположений за последние пять лет, сообщает телеканал CNN.
"Этот шаг является логичным продолжением усилий по противодействию терроризму, начавшихся после теракта в Сан-Бернардино в 2015 году. Ранее подобная практика существовала в отношении соискателей, побывавших в регионах, подконтрольных террористическим организациям", — заявляет телеканал.
Ожидается, что этот шаг повлияет почти на 15 миллионов человек, в том числе туристов и людей, которые приезжают в США по работе или для обучения. Изменения не коснуться дипломатических виз.
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