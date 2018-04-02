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Пензенцы смогут долететь до Воронежа благодаря новому авиамаршруту
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Пензенцы смогут долететь до Воронежа благодаря новому авиамаршруту 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Жители Пензенской области в скором времени смогут долететь до Воронежа по новому туристическому маршруту « Пенза-Тамбов-Воронеж». Экскурсионный тур получил название «Усадебный экспресс».
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» уже получилось организовать авиасообщения с Самарой, Уфой, Саранском и Москвой. Теперь на очереди и Воронеж. С руководством аэропорта этого города, а также с его дочерним предприятием — туристической компанией — уже прошли успешные переговоры, сообщает телеканал «Экспресс».
«За счет аэропорта и воронежской туристической компании мы привозим туда бесплатно группы. В целях увеличения пассажирского потока идет снижение цен на перелет, это очень выгодно и для Воронежа, и для Пензы», — отметил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.
Актуальными по-прежнему считаются авианаправления из Пензы в Краснодарский край и Республику Крым.
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