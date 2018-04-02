Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы в Беларусь

Полеты по маршрутам Новосибирск — Минск и Москва — Гомель авиакомпания начнет выполнять со 2 мая один раз в неделю по средам.

Полеты из Москвы в Гомель будут осуществляться с 1 июня трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 12.05, а прибытие в Москву — в 13.35. Полет будет длиться полтора часа. Из Москвы самолет будут вылетать в 9.55 и прибывать в 11.20. В продаже уже есть билеты с июня по октябрь.