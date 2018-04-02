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Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы в Беларусь
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Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы в Беларусь 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Авиакомпания S7 может начать полеты из Новосибирска в Минск с 2 мая, из Москвы в Гомель — с 1 июня. Об этом сообщил сайт Vandrouki.
Полеты по маршрутам Новосибирск — Минск и Москва — Гомель авиакомпания начнет выполнять со 2 мая один раз в неделю по средам.
Полеты из Москвы в Гомель будут осуществляться с 1 июня трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 12.05, а прибытие в Москву — в 13.35. Полет будет длиться полтора часа. Из Москвы самолет будут вылетать в 9.55 и прибывать в 11.20. В продаже уже есть билеты с июня по октябрь.
Напомним, еженедельно между Беларусью и Россией совершается 132 авиарейса. Прямые рейсы в Минск сейчас выполняют авиакомпании Belavia, S7, Utair, Аэрофлот. Прямые рейсы в Гомель пока не выполняются. Ранее «Победа» получила допуск на полеты Петербург-Минск и Москва-Гомель.
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