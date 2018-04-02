Ростов и Ереван свяжет прямой авиарейс

Базовая авиакомпания Платова «Азимут» заявила о расширении географии полетов. В августе этого года она планирует запустить первое международные рейсы в Ереван Армения ). Об этом сообщил ИНТЕРФАКС директор компании Эдуард Теплицкий.

Такое расширение зоны полетов связано с приобретением восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году авиаперевозчик планирует расширить свой авиапарк до 16 судов.