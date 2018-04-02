Ростов и Ереван свяжет прямой авиарейс 

Базовая авиакомпания Платова «Азимут» заявила о расширении географии полетов. В августе этого года она планирует запустить первое международные рейсы в Ереван (Армения). Об этом сообщил ИНТЕРФАКС директор компании Эдуард Теплицкий.
К концу лета руководство авиакомпании планирует запустить рейсы в еще и в Киргизию, а осенью будущего года начать летать в Германию и Чехию. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Новосибирск и другие города России.
Такое расширение зоны полетов связано с приобретением восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году авиаперевозчик планирует расширить свой авиапарк до 16 судов.
Имена новым самолетам решено дать в честь великих рек России. Первым в списке стала река Дон.