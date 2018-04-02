Эксперты: Дагестан может стать одним из центров гастрономического туризма России

Армении, Грузии, С 24 по 28 марта в Махачкале при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам республики прошел первый международный гастрономический фестиваль Vizit Dagestan — 2018. Участие в нем приняли повара из Азербайджана Сербии и других государств — всего из более чем 20 стран.

"У Дагестана есть все основания для того, чтобы стать одним из центров гастрономического, в том числе и эногастрономического туризма (винного туризма — прим. ТАСС) в России Но здесь многое будет зависеть от того, какую позицию займет руководство республики", — рассказал ТАСС президент Международного эногастрономического центра, член экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

По его словам, для развития гастротуризма как одного из стратегических направлений в Дагестане необходимо привлекать частный бизнес.

Региональный продукт

Эксперт отметил, что основа любого гастрономического туризма — это региональный продукт. «Особенность дагестанских продуктов — они натуральные. Нужно, чтобы они были хотя бы с наименованием места происхождения товара, которое будет зарегистрировано по российскому законодательству Если будут [такие] продукты, под них может выстраиваться и инфраструктура», — добавил собеседник агентства.

Международный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров WorldChefs из России Николай Баратов, за последние несколько лет написавший две книги о дагестанской кухне, считает, что туристический потенциал в республике «был, есть и его нужно просто развивать».

"Потому что развитие туризма — это новые рабочие места, в чем, в том числе Дагестан и нуждается. У вас много молодежи, которая могла бы в этом секторе найти себе работу", — отметил эксперт.

Один из организаторов фестиваля Visit Dagestan — 2018 Махач Вагабов отметил, что для развития туризма в целом в Дагестане необходимо развивать и общую культуру.

"Потенциал у республики есть, возможности тоже есть… во многих видах туризма. Но начинать нужно с общей культуры, культуры архитектуры, культуры поведения, проведения всевозможных мероприятий", — рассказал ТАСС Вагабов.

О первом гастрофестивале в Дагестане

Он добавил, что фестиваль Vizit Dagestan — 2018 проводился впервые для продвижения туристского потенциала республики на общероссийском и международном рынке, для развития и продвижения гастрономического туризма и эногастрономического туризма в регионе, а также для реализации творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии.

Временно исполняющая обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавова рассказала ТАСС, что фестиваль в дальнейшем планируют проводить ежегодно и продвигать его не только за пределами республики, но и на международном уровне.

Ранее сообщалось, что гастрономический туризм станет одним из направлений разрабатываемой Минкавказом РФ стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. В Дагестане, помимо гастрономического, планируют развивать также этнографический и морской туризм — пляжный и круизный.