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Временные трибуны на стадионе «Фишт» в Сочи будут использоваться частично
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Временные трибуны на стадионе «Фишт» в Сочи будут использоваться частично 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Билеты на временные трибуны сочинского стадиона «Фишт» на матчи ЧМ-2018 будут продаваться только на несколько рядов. По словам Сорокина, с большой долей вероятности не будут использоваться верхние ряды. Он уточнил, что «будет практически как на Кубке конфедераций».
В начале марта губернатор Краснодарского края рассказал, что инспекционная комиссия ФИФА оценила сочинский стадион «Фишт» и осталась довольна его готовностью к ЧМ-2018.
Стадион вмещает около 45 тысяч зрителей. Временные трибуны на арене ранее установили для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.
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