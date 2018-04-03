Ещё
В Сочи к ЧМ-2018 создадут туристическую полицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи к ЧМ-2018 создадут туристическую полицию 

АиФ — Юг 50 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Туристическая полиция появится в Сочи в преддверии ЧМ-2018.
Новое подразделение правоохранителей создадут в ближайший месяц. За это время проведут организационно-штатные мероприятия, утвердят нормативную базу. Кроме того, будет подготовлен и одобрен список материально-технических средств, необходимых для работы туристической полиции.
Одно из главных условий при выборе сотрудников в новое подразделение — полицейский должен владеть иностранным языком. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю
АиФ — Юг: последние новости
Кубанские курорты показали на международном фестивале Краснодарский край заявит о себе в Торгово-промышленной палате в Москве В Сочи горит пятиэтажное здание
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность363
Киевский прокурор появился на телевидении голым97
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля35
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово65
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение