В Сочи к ЧМ-2018 создадут туристическую полицию 

Туристическая полиция появится в Сочи в преддверии ЧМ-2018.
Новое подразделение правоохранителей создадут в ближайший месяц. За это время проведут организационно-штатные мероприятия, утвердят нормативную базу. Кроме того, будет подготовлен и одобрен список материально-технических средств, необходимых для работы туристической полиции.
Одно из главных условий при выборе сотрудников в новое подразделение — полицейский должен владеть иностранным языком. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю