В Сочи к ЧМ-2018 создадут туристическую полицию

Туристическая полиция появится в Сочи в преддверии ЧМ-2018.

Новое подразделение правоохранителей создадут в ближайший месяц. За это время проведут организационно-штатные мероприятия, утвердят нормативную базу. Кроме того, будет подготовлен и одобрен список материально-технических средств, необходимых для работы туристической полиции.