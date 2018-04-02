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Португалия упростила оформление виз для россиян
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Получить визу в Португалию стало проще 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
С 1 апреля в силу вступили ряд послаблений при получении португальской визы для граждан России, сообщает АТОР.
Изменения подразумевают увеличение периода действия визы. Если раньше Португалия выдавала Шенген обычно на полгода, а чаще — на даты поездки, то теперь российские соискатели смогут получить годовую мультивизу. Туроператоры заявляют, что послабления уже действуют и отмечают, что около трети заявителей, подающих документы на португальскую визу, получают годовой Шенген.
Также теперь посольство страны будет рассматривать документы на визу в трехдневный срок, при условии, что раньше на это уходило не меньше семи дней.
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