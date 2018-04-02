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Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы
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Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Посольство будет рассматривать заявки на получение визы в течение трех дней, ранее на это уходило не меньше недели.
С первого апреля для россиян вступает в силу ряд послаблений при получении визы в Португалию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Главное новшество касается сроков действия: раньше Португалия выдавала полугодовой Шенген, теперь же российские соискатели могут получить годовую мультивизу.
В сообщении также говорится, что теперь португальское посольство будет рассматривать заявки на получение визы в течение трех дней, ранее на это уходило не меньше недели. Также туристы из России получат возможность аннулировать имеющиеся открытые визы, которые не подходят под сроки поездки, и заранее открывать новую визу.
По сведениям туроператоров, послабления уже вступили в силу.
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