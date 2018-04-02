Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы

Посольство будет рассматривать заявки на получение визы в течение трех дней, ранее на это уходило не меньше недели.

С первого апреля для россиян вступает в силу ряд послаблений при получении визы в Португалию . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Главное новшество касается сроков действия: раньше Португалия выдавала полугодовой Шенген, теперь же российские соискатели могут получить годовую мультивизу.

В сообщении также говорится, что теперь португальское посольство будет рассматривать заявки на получение визы в течение трех дней, ранее на это уходило не меньше недели. Также туристы из России получат возможность аннулировать имеющиеся открытые визы, которые не подходят под сроки поездки, и заранее открывать новую визу.

По сведениям туроператоров, послабления уже вступили в силу.