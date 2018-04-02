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Турпоток из России в Турцию в «низкий» сезон вырос на 69%
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Турпоток из России в Турцию в «низкий» сезон вырос на 69% 

Rambler News Service 1 час назад
Объем турпотока из России в Турцию в январе-феврале 2018 года составил 134 тыс. туристов, увеличившись за год на 69%, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
«Российский турпоток в Турцию в низкий сезон вырос на 69%. В топ-5 въездных рынков Турции, кроме России, по итогам первых двух месяцев текущего года вошли Иран (350 тыс. туристов, 11,25% от иностранного турпотока), Грузия (307 тыс., 10,29%), Болгария (231 тыс., 7,74%) и Германия (196 тыс., 6,58%). Россия с показателем в 134 тыс. туристов стала пятой в рейтинге въездного туризма Турции в январе-феврале», — говорится в сообщении.
АТОР отмечает, что доля россиян в общей массе туристов также растет.
«По сравнению с 2016-2017 годами доля российских туристов в Турции в низкий сезон выросла: если в январе-феврале 2016 году это было всего 1,75% от совокупного числа иностранных прибытий в Турцию, то в 2017 году -3,58%, в 2018 году — уже 4,49% от совокупного иностранного трафика», — сообщает организация.
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