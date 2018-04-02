Турпоток из России в Турцию в «низкий» сезон вырос на 69%

«Российский турпоток в Турцию в низкий сезон вырос на 69%. В топ-5 въездных рынков Турции, кроме России, по итогам первых двух месяцев текущего года вошли Иран (350 тыс. туристов, 11,25% от иностранного турпотока), Грузия (307 тыс., 10,29%), Болгария (231 тыс., 7,74%) и Германия (196 тыс., 6,58%). Россия с показателем в 134 тыс. туристов стала пятой в рейтинге въездного туризма Турции в январе-феврале», — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что доля россиян в общей массе туристов также растет.

«По сравнению с 2016-2017 годами доля российских туристов в Турции в низкий сезон выросла: если в январе-феврале 2016 году это было всего 1,75% от совокупного числа иностранных прибытий в Турцию, то в 2017 году -3,58%, в 2018 году — уже 4,49% от совокупного иностранного трафика», — сообщает организация.