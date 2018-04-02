В городах, где пройдет ЧМ-2018, создадут туристическую полицию

Казани и До 5 мая в Санкт-Петербурге Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции будут образованы подразделения туристической полиции. При этом численность подразделений останется прежней.

О подписании министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым распоряжения о создании таких специализированных подразделений сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк . По ее словам, в остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

— В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели материально-технических средств подразделений туристической полиции, — рассказала Ирина Волк.

Комплектование туристических подразделений планируется из числа полицейских, владеющих иностранными языками. При необходимости они пройдут дополнительное обучение. Их главной задачей станет патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание им помощи в решении каких-либо проблем, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Сотрудников туристической полиции можно будет легко узнать по нарукавной повязке.