Новый авиаперевозчик Юга России рассчитывает в ближайшие два года создать ремонтную базу

КАЗАНЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — авиакомпания «Азимут» — рассчитывает создать собственную ремонтную базу и установить ангарные комплексы в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Казань генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.

"Мы вплотную этим занимаемся, изучаем вопрос размещения ангарного комплекса, ведем переговоры с собственниками аэропорта (Платов) по размещению ангарных площадей, и, безусловно, хотим создать (ремонтную базу) — год-два, примерно. У нас переговоры идут — определяется площадка, стоимость, участие", — пояснил он, отвечая на вопрос о сроках создания ремонтной базы в аэропорту Платов.

По данным перевозчика, сейчас у компания сформировала собственный склад запчастей для своих судов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, технический персонал на ростовской площадке подготовили и аттестовали для обслуживания данных воздушных судов. Как сообщалось, «Азимут» до конца апреля увеличит парк до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100, сейчас у перевозчика шесть судов. К 2021 году количество самолетов в парке предполагается довести до 16.

Компанию, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, создали после поручения президента РФ Владимира Путина Минтрансу открыть регулярное авиа— и морское сообщение между Сочи и крымскими курортами.

Москву, Самару, Авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу , Сочи, Санкт-Петербург Новосибирск и другие города. С апреля компания запустит рейсы в Грозный , Минеральные Воды и Ставрополь . К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж.