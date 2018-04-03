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Новый авиаперевозчик Юга России рассчитывает в ближайшие два года создать ремонтную базу
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Новый авиаперевозчик Юга России рассчитывает в ближайшие два года создать ремонтную базу 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — авиакомпания «Азимут» — рассчитывает создать собственную ремонтную базу и установить ангарные комплексы в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Казань генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.
"Мы вплотную этим занимаемся, изучаем вопрос размещения ангарного комплекса, ведем переговоры с собственниками аэропорта (Платов) по размещению ангарных площадей, и, безусловно, хотим создать (ремонтную базу) — год-два, примерно. У нас переговоры идут — определяется площадка, стоимость, участие", — пояснил он, отвечая на вопрос о сроках создания ремонтной базы в аэропорту Платов.
По данным перевозчика, сейчас у компания сформировала собственный склад запчастей для своих судов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, технический персонал на ростовской площадке подготовили и аттестовали для обслуживания данных воздушных судов. Как сообщалось, «Азимут» до конца апреля увеличит парк до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100, сейчас у перевозчика шесть судов. К 2021 году количество самолетов в парке предполагается довести до 16.
Компанию, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, создали после поручения президента РФ Владимира Путина Минтрансу открыть регулярное авиа— и морское сообщение между Сочи и крымскими курортами.
Авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. С апреля компания запустит рейсы в Грозный, Минеральные Воды и Ставрополь. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж.
"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил более 652 тыс. человек.
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