Авиакомпания «Азимут» построит ангарную базу в аэропорту Платов

Базовый перевозчик нового донского аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» планирует построить в нем ангарную базу. Об этом со ссылкой на слова исполнительного директора перевозчика Эдуарда Теплицкого сообщает агентство ТАСС

Известно, что база будет создана уже в ближайшее время. Пока сумма инвестиций, которая потребуется для реализации проекта, уточняется.

«Объем инвестиций в ее создание пока в процессе проработки», — сообщил Эдуард Теплицкий. Также он добавил, что до конца нынешнего месяца авиапарк «Азимута» пополнится еще двумя самолетами «Сухой Суперджет 100», еще по два лайнера авиакомпания получит в 2019 и 2020 годах.