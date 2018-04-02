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Авиакомпания «Азимут» построит ангарную базу в аэропорту Платов
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Авиакомпания «Азимут» построит ангарную базу в аэропорту Платов 

Деловое сообщество 2 часа назад
Базовый перевозчик нового донского аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» планирует построить в нем ангарную базу. Об этом со ссылкой на слова исполнительного директора перевозчика Эдуарда Теплицкого сообщает агентство ТАСС.
Известно, что база будет создана уже в ближайшее время. Пока сумма инвестиций, которая потребуется для реализации проекта, уточняется.
«Объем инвестиций в ее создание пока в процессе проработки», — сообщил Эдуард Теплицкий. Также он добавил, что до конца нынешнего месяца авиапарк «Азимута» пополнится еще двумя самолетами «Сухой Суперджет 100», еще по два лайнера авиакомпания получит в 2019 и 2020 годах.
Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Сейчас флот авиакомпании состоит из шести самолетов SSJ100-95LR увеличенной дальности полета. Владельцами перевозчика являются Ростовская область в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+». В 2017 года было перевезено 73 тыс. пассажиров, в планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек.
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