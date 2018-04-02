Парки Железноводска избавят от клещей к маю

Все городские парки и скверы пройдут акарицидную обработку до начала мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Железноводска.

Правительство города стремится обезопасить жителей и гостей курорта от вредных насекомых. Для этого в течение месяца коммунальные службы обработают городской и лечебный парк, курортную зону и территорию посёлка Иноземцево

Работы по уничтожению клещей должны завершиться в срок до 30 апреля. Тем не менее, администрация Железноводска призывает горожан и туристов позаботиться о себе во время отдыха на природе и не забывать об индивидуальной защите от укусов насекомых.